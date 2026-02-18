A causa di un presunto assenteismo forzato, insegnanti, genitori e il dirigente scolastico si sono incontrati al Provveditorato di Grosseto. La scuola media locale ha avuto solo sei studenti presenti in classe, mentre gli altri sono rimasti a casa, suscitando preoccupazione tra il personale scolastico.

GROSSETO Sono rimasti a casa. Anche ieri. La classe prima di una scuola Media di Grosseto ha visto tra i banchi solo sei alunni. Gli altri 14 hanno continuato la protesta di astensione volontaria dalle lezioni per il comportamento di un coetaneo che disturba e soprattutto alza le mani. Ma la lettera scritta da un avvocato, su input dei genitori, spedita via Pec alla dirigente scolastica, dovrebbe aver sortito i suoi effetti. Martedì prossimo, infatti, nell’ex Provveditorato agli studi, l’attuale dirigente Alessandra Liberatore (foto), ha indetto una riunione per discutere proprio di questa problematica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assenteismo ’forzato’ a scuola. Insegnanti, genitori e dirigente. Incontro al Provveditorato

