Assalto di una banda al self-service | sradicano la colonnina e fuggono con l’incasso
Una banda ha preso di mira il distributore di carburanti a Guagnano, causando danni e rubando l’incasso. I ladri hanno sradicato con forza la colonnina del self-service, portandosi via i soldi lasciati dagli automobilisti. È successo durante le prime ore del mattino, mentre il distributore era ancora deserto. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando dietro di sé danni ingenti e la colonnina danneggiata.
Raid notturno sulla strada statale 7ter, a Guagnano, sulla direttrice per San Pancrazio Salentino: i ladri smantellano il totem del distributore Avio Lamp Fly. Sul posto i carabinieri della stazione locale GUAGNANO – Un colpo fulmineo. Fulmineo e anche piuttosto brutale, perché i ladri, senza troppi fronzoli, hanno letteralmente sradicato la colonnina che contiene la cassa dove gli automobilisti infilano le banconote per il self-service presso un distributore di carburanti. È successo lungo la direttrice che collega il nord Salento alla provincia di Brindisi. È qui che, nel verso mezzanotte e mezza, una banda di ignoti ha preso di mira il distributore di carburante Avio Lamp Fly, situato sulla strada statale 7ter, nel tratto che congiunge Guagnano a San Pancrazio Salentino.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Assalto al self-service: sradicano la colonnina e fuggono con l’incassoA Guagnano, questa mattina, alcuni ladri hanno sradicato la colonnina del self-service e sono scappati con l’incasso, lasciando il distributore senza denaro e con danni evidenti.
Leggi anche: Rapinano farmacia e fuggono con l'incassoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Assalto sulla 613: i carabinieri affrontano la banda con mezzi non blindati. Unarma: Rischio enorme; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare.
Assalto al portavalori, due della banda in cella per tentato omicidioSono in carcere in stato di fermo i due foggiani, Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni, ritenuti appartenenti alla banda che ieri ha assaltato ... corrieresalentino.it
Assalto in banca a Giugliano, 5 arresti contro la ‘banda della marmotta’In carcere sono finiti Cataldo Bartolo, 46enne barese pregiudicato conosciuto come Dino, Rocco Fronza, 20 anni di Palagiano, Valentino Intini, 21 anni di Massafra, Simone Vinella 20 anni, e Alessandro ... internapoli.it
TeleRama. . Quinto assalto vandalico in una scuola leccese: nel mirino domenica notte l'Istituto agrario Presta Columella. La prontezza di polizia e vigilanti ha consentito di fermare uno degli autori: ha19 anni. Individuata anche l'auto della banda. facebook