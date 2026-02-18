Assalto di una banda al self-service | sradicano la colonnina e fuggono con l’incasso

Una banda ha preso di mira il distributore di carburanti a Guagnano, causando danni e rubando l’incasso. I ladri hanno sradicato con forza la colonnina del self-service, portandosi via i soldi lasciati dagli automobilisti. È successo durante le prime ore del mattino, mentre il distributore era ancora deserto. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando dietro di sé danni ingenti e la colonnina danneggiata.

Raid notturno sulla strada statale 7ter, a Guagnano, sulla direttrice per San Pancrazio Salentino: i ladri smantellano il totem del distributore Avio Lamp Fly. Sul posto i carabinieri della stazione locale GUAGNANO – Un colpo fulmineo. Fulmineo e anche piuttosto brutale, perché i ladri, senza troppi fronzoli, hanno letteralmente sradicato la colonnina che contiene la cassa dove gli automobilisti infilano le banconote per il self-service presso un distributore di carburanti. È successo lungo la direttrice che collega il nord Salento alla provincia di Brindisi. È qui che, nel verso mezzanotte e mezza, una banda di ignoti ha preso di mira il distributore di carburante Avio Lamp Fly, situato sulla strada statale 7ter, nel tratto che congiunge Guagnano a San Pancrazio Salentino.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Assalto al self-service: sradicano la colonnina e fuggono con l'incasso

