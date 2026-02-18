Asfalto Via Brutium in pessime condizioni Lobello e Costanzo | Intervenire subito

Il manto stradale di Viale Brutium a Catanzaro è rovinato a causa dei lavori per la posa della fibra ottica, secondo quanto segnalano i consiglieri Lobello e Costanzo. Le buche e le crepe si sono estese dopo gli interventi, creando disagi per automobilisti e pedoni. I consiglieri chiedono un intervento immediato per riparare l’asfalto e ripristinare la sicurezza della strada. La situazione è diventata critica, con alcuni tratti completamente sconnessi e pericolosi. La questione rimane aperta, mentre si attende una risposta concreta dalle autorità locali.

Catanzaro, Viale Brutium nel Mirino: L'Asfalto Danneggiato e le Accuse all'Amministrazione. Catanzaro è scossa dalla denuncia di consiglieri comunali riguardo alle precarie condizioni del viale Brutium, dove il manto stradale è risultato gravemente danneggiato a seguito dei lavori per la posa della fibra ottica. Alessandra Lobello e Sergio Costanzo, entrambi di Forza Italia, hanno chiesto un intervento urgente, sollevando dubbi sulla vigilanza dell'amministrazione comunale e sulla responsabilità della ditta incaricata. Un Percorso Accidentato: I Disagi per Cittadini e Automobilisti. La situazione di viale Brutium è diventata un motivo di crescente preoccupazione per i residenti e per chiunque transiti lungo l'arteria cittadina.