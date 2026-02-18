Ascolti TV | Martedì 17 Febbraio 2026

Nella serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Idea of You ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti tv martedì 17 febbraio: Cuori 3, Colpa dei sensi, DiMartedìMartedì 17 febbraio 2026, su Rai 1, è stato trasmesso

Ascolti tv ieri sera, martedì 17 febbraio 2026: scontro tra il finale di Cuori su Rai 1 e Colpa dei sensi su Canale 5 - I dati AuditelI dati Auditel di ieri sera, martedì 17 febbraio 2026, mostrano che il finale di Cuori su Rai 1 ha attirato più spettatori rispetto alla conclusione di Colpa dei sensi su Canale 5, provocando un confronto tra le due reti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stasera in TV, programmi e film di martedì 17 febbraio in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 17 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra 'Cuori 3' e 'Taratata'? I dati.

Ascolti TV 17 febbraio 2025, chi ha vinto la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensiMartedì 17 febbraio, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi il finale di stagione di Cuori 3 su Rai1 e la fiction Colpa dei sensi su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 17 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Colpa dei Sensi?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026. msn.com

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 10 Febbraio 2026. #NapoliComo (+112K) cresce più di tutti e supera i 3 milioni. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen, dominata dalle #Olimpiadi su Rai2 x.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 10 febbraio 2026: i dati Auditel facebook