Ascolti tv Cuori vince la serata e batte l’ultima puntata di Colpa dei sensi

Il programma Cuori ha conquistato la serata del 17 febbraio, battendo l'ultima puntata di Colpa dei sensi e ottenendo il 17% di share. La vittoria si deve alla maggiore affluenza di pubblico davanti agli schermi, che ha preferito il drama romantico rispetto alla conclusione della serie televisiva. In particolare, molti telespettatori hanno scelto di seguire Cuori, lasciando il pubblico di Colpa dei sensi con risultati in calo.

I dati degli ascolti tv del 17 febbraio assegnano la vittoria a Cuori che chiude con un 17%, mentre Colpa dei sensi termina al ribasso Gli ascolti tv del 17 febbraio assegnano la vittoria all'ultima puntata di Cuori, mentre malissimo l'ultima puntata di Colpa dei sensi. La serie con Garko e Safroncik non è riuscita a conquistare abbastanza telespettatori.

Ascolti TV Martedì 17 Febbraio 2026: Cuori guida la serata, Colpa dei Sensi in calo e Olimpiadi a 11.6%

ASCOLTI TV 17 FEBBRAIO 2026: CHE FINALI! CUORI BATTE COLPA DEI SENSI, IL PATTINAGGIO, L'ORO NELL'INSEGUIMENTO

