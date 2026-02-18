Ascolti TV 17 febbraio 2025 chi ha vinto la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensi
Martedì 17 febbraio 2025, la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensi ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo. La ragione è la concorrenza tra le due fiction, trasmesse in prima serata sui due principali canali. A vincere la serata è stata la fiction di Rai1, che ha superato la concorrenza con un pubblico più numeroso. La puntata di Cuori 3 ha registrato un forte entusiasmo tra gli spettatori, spostando l’attenzione dalla fiction di Canale5.
Martedì 17 febbraio, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi il finale di stagione di Cuori 3 su Rai1 e la fiction Colpa dei sensi su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel di martedì 17 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it
