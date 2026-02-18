Ascolti TV 17 febbraio 2025 chi ha vinto la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensi

Martedì 17 febbraio 2025, la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensi ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo. La ragione è la concorrenza tra le due fiction, trasmesse in prima serata sui due principali canali. A vincere la serata è stata la fiction di Rai1, che ha superato la concorrenza con un pubblico più numeroso. La puntata di Cuori 3 ha registrato un forte entusiasmo tra gli spettatori, spostando l’attenzione dalla fiction di Canale5.