Artigiani e operai specializzati in Puglia sono introvabili

In Puglia, artigiani e operai specializzati sono sempre più rari, a causa della mancanza di candidati con competenze specifiche. Molte aziende del settore, soprattutto quelle di piccole dimensioni, faticano a trovare personale competente per le loro attività quotidiane. La carenza di lavoratori qualificati sta rallentando i progetti di sviluppo e ostacolando la crescita di queste imprese. Alcuni artigiani segnalano che le richieste di formazione sono aumentate, ma le persone disponibili sono poche. La situazione si fa sempre più critica in tutta la regione.

Le cause del mismatch sono molteplici: la carenza di competenze si somma alle conseguenze dell’inverno demografico. I giovani, semplicemente, sono di meno e sono costretti a compiere scelte di vita senza essersi costruiti una consapevolezza sulle opzioni possibili. L'allarme di Confartigianato Non è un problema di facile soluzione perché è frutto di un incastro tra fattori strutturali, demografici e culturali. Purtroppo, sono mancate vere e proprie azioni di sistema. In Puglia abbiamo norme all’avanguardia che però scontano un’attuazione parziale o assente: una strategia organica è urgente e non più rinviabile”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

