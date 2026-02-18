Arsenal | Posti in Piedi e Abbonamenti più Cari all’Emirates Ritorna l’Atmosfera delle Vecchie Gradinate dal 2026

L’Arsenal ha deciso di rinnovare l’esperienza allo stadio Emirates, rendendo più costosi gli abbonamenti e permettendo ai tifosi di stare in piedi durante le partite. Questa scelta deriva dalla volontà di riavvicinare i supporter all’atmosfera delle vecchie gradinate, che si perderà dal 2026. La società ha annunciato che i nuovi posti in piedi saranno disponibili già dalla prossima stagione, con un aumento dei prezzi degli abbonamenti. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e preoccupazione.

L'Arsenal Riscrive le Regole del Tifo: Posti in Piedi e Prezzi in Rialzo all'Emirates. Londra – Una svolta significativa per l'esperienza dei tifosi dell'Arsenal. Il club londinese ha annunciato l'introduzione di aree dedicate ai posti in piedi all'Emirates Stadium, una novità che segna il ritorno alle gradinate dopo decenni di restrizioni, parallelamente a un aumento del 3,9% del costo degli abbonamenti per la prossima stagione. Un Passato che Ritorna: Le "Safe Standing Areas" all'Emirates. L'Arsenal si prepara a trasformare l'atmosfera del suo stadio con l'introduzione di "safe standing areas", aree dedicate ai posti in piedi che rappresentano un ritorno a un modello di tifo più coinvolgente e passionale.