Ars il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali | no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplente

L’Assemblea regionale siciliana ha bocciato il disegno di legge sugli Enti locali perché alcuni deputati hanno scelto il voto segreto. La discussione si è riaperta dopo una settimana, ma alla fine la maggioranza ha respinto le proposte per limitare i mandati dei sindaci e per introdurre il consigliere comunale supplente. Durante la seduta, diversi parlamentari hanno preferito votare di nascosto, impedendo l’approvazione di alcune norme chiave.

Almeno 10 i franchi tiratori nella maggioranza, bocciate le norme più importanti. Galvagno: "Cosa resta del disegno di legge? Macerie". Forza Italia: "Con questo regolamento condizionata la nostra attività parlamentare". Via libera alla soglia del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali Il voto segreto azzoppa ancora una volta il ddl Enti locali all'Assemblea regionale siciliana. L'Aula, che ha ripreso a trattare il disegno di legge dopo una settimana, lo ha approvato ma bocciando sia la norma che introduceva il consigliere comunale supplente che quella per il terzo mandato dei sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sicilia, riforma degli enti locali al via: sì al terzo mandato e al consigliere supplente, scontro sulle quote rosaLa Sicilia ha avviato la riforma degli enti locali, introducendo nuove disposizioni come il terzo mandato e il consigliere supplente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'Ars; Terremoto politico in Sicilia, scoperti i franchi tiratori all’Ars: nomi e reazioni; Voto segreto all’Ars, Tomarchio: Strumento da limitare a questioni etiche; L'Ars boccia con voto segreto due norme del ddl enti locali. Il voto segreto affossa il terzo mandato per i sindaci, indignazione all’ArsStop anche al consigliere supplente. la riforma verso una approvazione ma azzoppata, di fatto per garantire solo le quote rosa o quasi ... blogsicilia.it Il ddl Enti locali passa ma è falcidiato. No al terzo mandato, sì alle quote rosaIn un clima di sospetti che ha coinvolto prima di tutto la maggioranza, Sala d’Ercole ha così bocciato con il voto segreto la norma che introduceva il consigliere supplente e quella sul terzo mandato ... livesicilia.it All'Ars il voto sugli enti locali, sì alla riforma dimezzata: via libera alla norma sulle quote rosa nelle giunte Malgrado la bocciatura di quasi tutte le norme votate oggi, l'Ars ha però approvato ciò che resta della riforma degli enti locali. E cioè la norma che introduc facebook Voto segreto all’Ars: articolo bocciato. Ddl enti locali rinviato e ora a rischio dlvr.it/TQvHnB #Sicilia #LiveSicilia x.com