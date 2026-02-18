Arriva il decreto bollette | Un aiuto dalle banche

Il decreto bollette, che prevede un sostegno alle famiglie con aiuti dalle banche, arriverà oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. Il governo ha confermato che si tratta dell’unico provvedimento in agenda, mentre i dettagli sulle modalità di intervento sono ancora da definire.

Oggi pomeriggio il decreto-legge "Bollette" dovrebbe arrivare, con tutta probabilità, in Consiglio dei ministri: è, finora, l’unico punto fermo. Per il resto il provvedimento è in corso di definizione, con i tecnici del Ministero dell’Ambiente e di Palazzo Chigi al lavoro fino all’ultimo per consegnare un testo definitivo al ministro Gilberto Pichetto Fratin. Il risparmio atteso, nelle simulazioni, vale circa 2,5-2,6 miliardi. Per le famiglie la bozza punta su un aiuto semplice da riconoscere: un contributo da 90 euro legato all’ ISEE fino a 25 mila euro, con l’obiettivo di allargare la protezione oltre i soli beneficiari del bonus sociale e di limitare misure "a pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

