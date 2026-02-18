Arriva il decreto bollette | Un aiuto dalle banche
Il decreto bollette, che prevede un sostegno alle famiglie con aiuti dalle banche, arriverà oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. Il governo ha confermato che si tratta dell’unico provvedimento in agenda, mentre i dettagli sulle modalità di intervento sono ancora da definire.
Oggi pomeriggio il decreto-legge "Bollette" dovrebbe arrivare, con tutta probabilità, in Consiglio dei ministri: è, finora, l’unico punto fermo. Per il resto il provvedimento è in corso di definizione, con i tecnici del Ministero dell’Ambiente e di Palazzo Chigi al lavoro fino all’ultimo per consegnare un testo definitivo al ministro Gilberto Pichetto Fratin. Il risparmio atteso, nelle simulazioni, vale circa 2,5-2,6 miliardi. Per le famiglie la bozza punta su un aiuto semplice da riconoscere: un contributo da 90 euro legato all’ ISEE fino a 25 mila euro, con l’obiettivo di allargare la protezione oltre i soli beneficiari del bonus sociale e di limitare misure "a pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bollette, il bluff del decreto: lite su banche e bonus miseriIl decreto bollette, approvato ieri, ha scatenato una lite tra politici e banche, mentre i bonus offerti restano troppo bassi per alleviare i rincari.
Decreto bollette atteso in Cdm, Salvini chiede risorse alle bancheMatteo Salvini ha chiesto alle banche di contribuire al decreto bollette, che sarà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bollette, in arrivo i nuovi sgravi per le famiglie in difficoltà; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi; Bonus Bollette 2026: arriva il Decreto Energia che taglia luce e gas per ISEE fino a 25.000; Bonus bollette 2026: chi ha diritto ai 90 euro e come funziona lo sconto in bolletta.
Bollette, arriva il nuovo decreto: bonus da 90 euro e sconti fino a 25mila euro di ISEELe bollette continuano a pesare sui bilanci familiari e il governo corre ai ripari. È in arrivo un nuovo Decreto Bollette che prevede un bonus da 90 euro per ... quotidianpost.it
Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevedeIl Decreto energia arriva dopo mesi di rinvii, ma all’orizzonte c’è un ombra: la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato ... quifinanza.it
Arriva domani un nuovo decreto per le emergenze Niscemi e Ciclone Harry. La Premier lo ha annunciato in serata: 150 milioni solo per la frana, 1760 per le altre emergenze e stop a tasse e contributi facebook
Arriva il nuovo Decreto Energia: chi riceverà 90 euro e cosa cambia per le aziende x.com