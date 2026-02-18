Arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele Mancuso Forza Italia | è accusato di corruzione

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, è finito agli arresti domiciliari per sospette irregolarità nell’uso di fondi pubblici. La sua posizione è legata a un’inchiesta che lo accusa di aver favorito alcuni spettacoli in provincia di Caltanissetta, ottenendo vantaggi illeciti. Le indagini hanno portato alla sua misura cautelare dopo aver raccolto prove su presunte tangenti e appalti truccati. La vicenda riguarda un intreccio di interessi economici e politica locale, che ora attira l’attenzione delle autorità giudiziarie.

Il deputato regionale siciliano di Forza Italia Michele Mancuso è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia di Caltanissetta. I magistrati guidati dal procuratore Salvatore De Luca hanno chiesto e ottenuto oggi l’arresto ai domiciliari nell’indagine per corruzione che coinvolge altre cinque persone: l’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra mobile di Caltanissetta e dallo Sco di Roma. Secondo l’accusa, Mancuso avrebbe ricevuto 12 mila euro in tre tranche, fino al 5 maggio 2025, per favorire un’ associazione sportiva nell’ottenimento di fondi pubblici pari a 98 mila euro, stanziati con una legge regionale del 12 agosto 2024 per la realizzazione di spettacoli nel Nisseno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele Mancuso (Forza Italia): è accusato di corruzione Arresti domiciliari per il deputato regionale di FI in Sicilia Michele Mancuso: è accusato di corruzioneMichele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, è stato messo agli arresti domiciliari questa mattina dopo essere stato accusato di corruzione. Corruzione, chiesti i domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele MancusoLa procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di arresti domiciliari per Michele Mancuso, deputato regionale siciliano di Forza Italia, attualmente coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cuffaro dagli arresti domiciliari per il Sì assieme alla sua Dc; Disposti gli arresti domiciliari per un 40enne del capoluogo per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna; Chioschi a Sabaudia, arresti domiciliari per l'ex vicesindaco Giovanni Secci e due dirigenti: dubbi sull'assegnazione della gara; Scontri a Manduria, due tifosi del Taranto finiscono agli arresti domiciliari. Sicilia, arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia: è accusato di corruzioneMichele Mancuso ai domiciliari con l'accusa di aver ricevuto 12mila euro per favorire l'assegnazione di fondi a un'associazione ... ilfattoquotidiano.it Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sicilia, deputato di Forza Italia Michele Mancuso agli arresti domiciliari per corruzione ... tg24.sky.it Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta, condotta dalla Procura di Caltanissetta, su presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici per la realizzazione di sp facebook Caltanissetta, arrestato il deputato Ars Michele Mancuso: è indagato per corruzione x.com