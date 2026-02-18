Arrestato Shia LaBeouf dopo una festa di Carnevale

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver partecipato a una festa di Carnevale, perché avrebbe preso parte a una rissa scoppiata durante l’evento. La polizia è intervenuta dopo le chiamate di alcuni testimoni che avevano visto l’attore coinvolto in un alterco furioso. La scena si è svolta in un locale del centro città, dove le tensioni sono rapidamente degenerare.

Shia LaBeouf arrestato a Carnevale a New Orleans a seguito di una festa finita male: sarebbe stato coinvolto in una rissa Shia LaBeouf è stato arrestato questa notte a New Orleans a seguito di una festa di Carnevale degenerata. Infatti sembrerebbe essere stato coinvolto in una rissa dopo una presunta colluttazione che è avvenuta stanotte durante questa festa a tema martedì grasso. Tmz rivela che l'attore avrebbe assunto un comportamento aggressivo nei confronti dello staff di un locale nel quartiere francese, dopo che è stato accompagnato fuori. Non è chiaro perché è stato portato fuori, ma sul posto sono intervenuti anche i paramedici, come mostrano alcuni video che stanno circolando sul web.