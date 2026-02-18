Arrestato a Rimini un latitante per omicidio | fuga lunga 13 anni terminata in aeroporto

Un uomo albanese ricercato da 13 anni per omicidio in Grecia è stato arrestato a Rimini. La polizia lo ha individuato all’aeroporto, durante un controllo sui passeggeri in arrivo da Tirana. La cooperazione tra le forze italiane e internazionali ha permesso di bloccare il latitante, che tentava di tornare in Albania. La sua fuga lunga più di un decennio si è conclusa grazie a un’attenta attività di intelligence e a una segnalazione precisa. Ora si trova in custodia nelle mani delle autorità italiane.

Eseguito un arresto per omicidio dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto di Rimini. Un cittadino albanese di 47 anni, ricercato da tredici anni per un omicidio commesso in Grecia, è stato fermato ieri pomeriggio appena sceso da un volo proveniente da Tirana. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche per omicidio e tentato omicidio. I dettagli dell'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto presso l'Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini. Gli agenti della Polizia di Frontiera erano già in allerta nelle ore precedenti all'atterraggio del volo proveniente da Tirana, grazie a un'attività investigativa coordinata a livello internazionale.