Arrestato 41enne a Terni | nascondeva 240 grammi di hashish in un borsello

Nella serata di domenica, i Carabinieri di Papigno hanno arrestato un uomo di 41 anni di Terni, perché trovavano 240 grammi di hashish nascosti in un borsello. La droga era ben nascosta, ma i militari hanno scoperto tutto durante un controllo di routine. L’uomo aveva precedenti penali e ora si trova in carcere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri di Papigno dopo aver tentato di disfarsi della droga Un 41enne ternano con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Papigno nella serata di domenica con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato notato mentre percorreva in bicicletta una strada della zona: alla vista della pattuglia ha cercato di liberarsi del borsello che portava a tracolla, gettandolo a terra. Il gesto, però, non è sfuggito ai militari. Dopo averlo fermato, i Carabinieri hanno recuperato il borsello e proceduto alla perquisizione personale.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Nascondeva 60 grammi di hashish e 500 euro negli indumenti intimi: 22enne arrestato Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish: denunciatoUn giovane di 20 anni di Padova è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo dei militari del Radiomobile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Castello, aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato 41enne straniero. #Merano, arrestato 41enne per lesioni e maltrattamenti familiari: deve scontare quasi due anni di carcere facebook