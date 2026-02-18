Arisa torna a Sanremo 2026 con la canzone “Magica Favola” e dice di sentirsi felice di partecipare di nuovo al Festival, dopo aver annunciato la sua presenza sul palco. La cantante ha anche commentato il suo rapporto con le interpretazioni personali, citando Laura Pausini come esempio di artista che si permette di cambiare le carte in tavola anche con l’Inno di Mameli. Durante l’evento, si è rivolta direttamente al pubblico, chiedendo come stiano e scherzando sulla presunta influenza degli astri sull’anno in corso, che secondo alcune credenze sarebbe quello del Leone.

“Non so se voi seguite gli astri. li seguite? Dicono che quest’anno sia l’anno del Leone. Vediamo. Come state? Bene? Sono felicissima di vedervi. Grazie per esservi svegliati questa mattina, nonostante ieri fosse San Valentino e magari abbiate fatto tardi. Io non conosco le vostre situazioni sentimentali. la mia diciamo che è particolare. Ieri sera tornavo da The Voice, ero in macchina e vedevo coppie che si baciavano agli angoli delle strade. Mi chiedevo cosa stesse succedendo, poi ho realizzato: San Valentino”. – Inizia così, con l’ironia che la contraddistingue da sempre, la sua conferenza stampa Arisa, in vista dalla sua prossima partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Arisa a Sanremo 2026 con “Magica Favola”: “Un’artista come Laura Pausini può permettersi interpretazioni molto personali anche dell’Inno di Mameli. Sono felicissima di tornare al Festival”

Arisa, Magica favola: “Canto la voglia di felicità, Sanremo è il mio privilegio”. E su “Fratelli d’Italia“ difende Laura PausiniArisa, cantante famosa, ha deciso di parlare della sua felicità nel cantare e di come Sanremo rappresenti per lei un grande privilegio.

Sanremo 2026, Arisa in gara con Magica favolaArisa torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.