Arianna Fontana nel mito | è la sportiva italiana con più medaglie alle Olimpiadi! Sorpassato Edoardo Mangiarotti!
Arianna Fontana ha superato Edoardo Mangiarotti come l’atleta italiana con più medaglie olimpiche. La vittoria dell’argento nella staffetta 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026 le ha portato la sua quattordicesima medaglia olimpica, tra cui tre ori, sei argenti e cinque bronzi. La sua carriera si arricchisce di un risultato storico, dimostrando la sua costanza e determinazione nel mondo dello sport. Questa conquista la colloca tra le grandi stelle dello short track e la rende un punto di riferimento per i giovani atleti italiani.
Arianna Fontana, con l’argento conquistato con la staffetta 3000 metri femminili dello short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, ha staccato Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno vinto più medaglie alle Olimpiadi: questa sera l’azzurra ha centrato la quattordicesima medaglia ai Giochi, con tre ori, sei argenti e cinque bronzi. Mangiarotti, invece, nella scherma si era fermato a quota tredici, mettendosi al collo sei ori, cinque argenti e due bronzi. Al terzo posto di questa classifica si trova un’altra leggenda degli sport invernali, Stefania Belmondo, con dieci medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Un altro argento per l’Italia a questi meravigliosi Giochi! Azzurre seconde nella staffetta 3000 metri di short track e Arianna Fontana sempre di più nella storia: vince la 14ª medaglia olimpica, superato il record (13) dell’ex schermidore Edoardo Mangiarotti facebook
