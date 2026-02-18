Arianna Fontana nel mito | è la sportiva italiana con più medaglie alle Olimpiadi! Sorpassato Edoardo Mangiarotti!

Arianna Fontana ha superato Edoardo Mangiarotti come l’atleta italiana con più medaglie olimpiche. La vittoria dell’argento nella staffetta 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026 le ha portato la sua quattordicesima medaglia olimpica, tra cui tre ori, sei argenti e cinque bronzi. La sua carriera si arricchisce di un risultato storico, dimostrando la sua costanza e determinazione nel mondo dello sport. Questa conquista la colloca tra le grandi stelle dello short track e la rende un punto di riferimento per i giovani atleti italiani.

