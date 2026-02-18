Arianna Fontana medaglia con la staffetta e record davanti a Meloni

Arianna Fontana ha conquistato la sua 14esima medaglia olimpica grazie alla vittoria nella staffetta femminile 3000 metri di short track, battendo il record di Edoardo Mangiarotti. La gara si è svolta a Milano, davanti a un pubblico entusiasta, e ha permesso all’atleta di superare un’altra tappa importante nella sua carriera. La medaglia arriva in un momento in cui la campionessa si prepara a incontrare la premier Giorgia Meloni. La vittoria di Fontana resta un risultato storico per lo sport italiano.

MILANO - La 14a medaglia nella carriera olimpica di Arianna Fontana, che le consente di superare Edoardo Mangiarotti e diventare la miglior olimpionica azzurra di sempre, arriva davanti alla premier Giorgia Meloni dalla staffetta femminile 3000 metri dello short track. Le azzurre chiudono infatti seconde e conquistano una medaglia d'argento, la quinta a Milano-Cortina 2026, consegnando il record assoluto alla loro capitana. La staffetta è stata tutt'altro che semplice per l'Italia, a lungo quarta nei 3.000 metri di gara, salvo poi salire in seconda posizione dopo la caduta dell'Olanda con un'ottima condotta di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Arianna Fontana medaglia con la staffetta e record davanti a Meloni Argento per la staffetta donne nello short track: 14esima medaglia per Arianna Fontana, è recordL'Italia conquista un'altra medaglia d'argento nello short track femminile, con Arianna Fontana che ottiene la sua 14esima medaglia in carriera. Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaGiorgia Meloni ha visitato il Forum di Assago il 18 febbraio, dopo aver deciso di assistere di persona alle gare di short track ai Giochi di Milano-Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana da record: con l'argento nei 500 metri short track eguaglia Edoardo Mangiarotti con 13 medaglie Olimpiche; Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: record di medaglie olimpiche; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista. Arianna Fontana, come te nessuno mai! Il nuovo argento a Milano Cortina 2026 la rende la sportiva italiana più medagliata di sempre alle OlimpiadiArianna Fontana alle scrive una nuova pagina dello sport italiano vincendo la medaglia d'argento nella finale 3000 metri staffetta femminile di Short Track ... vogue.it Arianna Fontana medaglia con la staffetta e record davanti a MeloniMILANO (ITALPRESS) - La 14a medaglia nella carriera olimpica di Arianna Fontana, che le consente di superare Edoardo Mangiarotti e diventare la miglior oli ... italpress.com Un altro argento per l’Italia a questi meravigliosi Giochi! Azzurre seconde nella staffetta 3000 metri di short track e Arianna Fontana sempre di più nella storia: vince la 14ª medaglia olimpica, superato il record (13) dell’ex schermidore Edoardo Mangiarotti facebook Arianna Fontana, la medaglia numero 14 può attendere: “Presa a sportellate dall’avversaria cinese” x.com