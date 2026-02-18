Le dame estensi mostrano il loro ardore e la loro eleganza in un concerto dedicato a Luzzaschi, riscoperto grazie a una recente edizione degli archivi storici. L’evento si svolge oggi alle 17, nel cuore del Conservatorio, portando sul palco alcuni strumenti antichi e costumi d’epoca.

Prosegue la stagione concertistica ‘I Mercoledì del Conservatorio’ con un nuovo appuntamento oggi, alle 17.30, nella suggestiva cornice di palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara. Il concerto previsto per questa settimana è un viaggio nel cuore del tardo Rinascimento italiano, tra poesia e musica, virtuosismo e raffinatezza espressiva: ‘ Il Concerto delle Dame: Ardor, grazia e meraviglia ’ rende omaggio alla straordinaria stagione artistica della corte estense di Ferrara, dove la voce femminile raggiunse vette di inaudita intensità e modernità. Protagonista del programma è Luzzasco Luzzaschi, maestro di cappella alla corte di Alfonso II d’Este e compositore legato al celebre ‘Concerto delle Dame’, ensemble di cantatrici virtuose che incantarono l’Europa per finezza tecnica e potenza espressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ardore e grazia delle dame estensi. Luzzaschi riscoperto in concerto

