‘Architettura’ arte e avanguardia Un viaggio nel pensiero creativo
Davide Rubbini presenta oggi alle 17 il suo nuovo saggio intitolato ‘Architettura’, un libro che esplora la storia, le avanguardie e la critica della ragion tecnica. La presentazione si svolge nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Rubbini approfondisce come l’arte e l’innovazione si siano intrecciate nel mondo dell’architettura, portando in evidenza esempi concreti di progetti che hanno rivoluzionato il panorama.
Si intitola ‘ Architettura ’ il saggio su ‘ storia, avanguardie e critica della ragion tecnica ’ di Davide Rubbini che oggi, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Dialogheranno con l’autore: Diego Farina (presidente dell’Ordine degli architetti di Ferrara), Alberto Polacco (libero professionista), Gianni Fabbri (già docente di composizione architettonica allo Iuav) e Renato Bocchi (già docente di composizione architettura allo Iuav). L’incontro è a cura dell’‘Associazione Amici’ della biblioteca Ariostea, in collaborazione con ‘Fondazione Architetti di Ferrara e Ordine Architetti di Ferrara’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
