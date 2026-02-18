Arbitrato in Europa nell’occhio del ciclone

Il tecnico del Tenerife, Álvaro Cervera, ha espresso la sua frustrazione sugli arbitri durante una conferenza stampa lo scorso anno, lamentando decisioni che influenzano le partite. La sua frase “Sono stanco degli arbitri, non sono loro i protagonisti anche se lo sono” ha acceso discussioni nel mondo del calcio. Da allora, le polemiche sull’arbitraggio in Europa sono aumentate, alimentate anche da alcune decisioni contestate in campionati importanti. Recentemente, alcuni allenatori hanno chiesto riforme più stringenti, mentre le squadre si preparano a nuove sfide senza aspettarsi cambiamenti immediati.

È passato quasi un anno da quando l'allenatore del Tenerife, Álvaro Cervera, ha concluso la sua conferenza stampa con queste parole: "Sono stanco degli arbitri, non sono loro i protagonisti anche se lo sono". Una denuncia a nessuno e a tutti. Una fatica che si ripete giorno dopo giorno nella stragrande maggioranza dei campionati europei. Ma una grande domanda attraversa la testa di tutti gli appassionati di calcio: Cosa sta succedendo all'arbitrato in Europa? Per rispondere a questa domanda bisogna contestualizzare gli avvenimenti più recenti accaduti in due dei maggiori campionati del Vecchio Continente.