Apple | AI indossabile occhiali pendenti e AirPods rivoluzionano la nostra interazione con la tecnologia
Apple sta spingendo sull’AI indossabile, presentando occhiali, pendenti e AirPods che cambiano il modo di usare la tecnologia. La casa di Cupertino ha annunciato un progetto innovativo che prevede dispositivi più intelligenti e pratici, pensati per integrarsi meglio con la vita di tutti i giorni. Gli occhiali, in particolare, saranno dotati di funzioni avanzate per la realtà aumentata, mentre i pendenti e le nuove AirPods offriranno comandi vocali migliorati. La novità più attesa riguarda la possibilità di interagire senza interrompere le attività quotidiane.
Apple punta sull’AI indossabile: occhiali, pendenti e AirPods rivoluzionati. Apple sta accelerando la sua corsa all’intelligenza artificiale con un ambizioso progetto che coinvolge lo sviluppo di tre nuovi dispositivi indossabili: occhiali intelligenti, un pendente da indossare e una nuova generazione di AirPods. L’obiettivo è integrare l’AI nella vita quotidiana degli utenti in modo più naturale e intuitivo, sfruttando il contesto visivo e audio per rendere l’interazione più immediata. Questa strategia posiziona l’azienda in competizione diretta con giganti del settore come Meta e OpenAI. Un ecosistema AI per la vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu
