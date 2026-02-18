Anziano malato senza luce né cibo allarme in un palazzo di Olbia

Un anziano malato senza luce né cibo, causa di un grave abbandono, ha scatenato l’allarme in un palazzo di Olbia. La comunità ha segnalato la situazione di degrado in cui si trova un settantenne con problemi psichici, che vive da settimane senza riscaldamento e senza cibo sufficiente. Il suo stato di salute precario preoccupa i vicini, che hanno invitato le autorità a intervenire immediatamente. La situazione solleva dubbi sulla mancanza di assistenza sociale per le persone più vulnerabili in città.

Olbia, un anziano solo e senza assistenza: l’allarme di una comunità. Olbia, 18 febbraio 2026 – Una situazione di grave degrado e abbandono è stata denunciata in un palazzo del centro di Olbia, dove un anziano settantenne, affetto da disturbi psichici, viveva senza energia elettrica né cibo. L’allarme è scattato dopo una caduta dalle scale che ha richiesto l’intervento del 118, rivelando una condizione di estrema precarietà e sollevando interrogativi sull’efficacia dei sistemi di assistenza sociale. La caduta e il soccorso: una realtà sconvolgente. La mattinata di oggi è stata segnata dalla caduta dell’anziano dalle scale del palazzo, intorno alle 10:40.🔗 Leggi su Ameve.eu

