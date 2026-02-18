Antonio Tiberi | Finalmente è arrivato il momento ora punto alla vittoria all' UAE Tour

Antonio Tiberi ha annunciato la sua determinazione in vista dell’UAE Tour 2026, dopo aver concluso la terza tappa con una prova di forza in salita. La gara si è conclusa con una fuga intensa che ha messo in evidenza le sue capacità di resistenza. Tiberi ha dichiarato di essere pronto a puntare alla vittoria e di aver lavorato duramente per questa occasione. La tappa ha visto anche altri corridori tentare di conquistare il podio, ma lui resta concentrato sui prossimi obiettivi.

Sul palcoscenico dell’UAE Tour 2026, la terza tappa ha regalato una prova di forza significativa, con una conclusione in salita che ha premiato un corridore capace di leggere al meglio il tratto finale. L’epilogo della frazione ha consolidato una prestazione di alto livello e ha posizionato il campione in carica tra i protagonisti della corsa negli Emirati Arabi Uniti. La corsa è stata decisa sulla salita di Jebel Mobrah (13,2 chilometri a 8,1% di pendenza media), scenario che ha visto emergere con decisione Antonio Tiberi, ciclista della Bahrain-Victorious. L’affondo decisivo ha consentito al ventiquattrenne di Frosinone di conquistare la vittoria di tappa e di salire in vetta alla classifica generale, lasciando intravedere una condotta di gara vincente e coerente con le aspettative di inizio stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

