Anticipazioni ' Chi l’ha visto?' stasera 18 febbraio 2026 | gli ospiti e i casi trattati da Liliana Resinovich a Nessy Guerra allo Chef Milza

Federica Sciarelli presenta questa sera su Rai 2 'Chi l’ha visto?', cercando risposte su casi irrisolti. La puntata si concentra sulla scomparsa di Liliana Resinovich e sulla vicenda di Nessy Guerra, insieme all’intervista allo Chef Milza. La conduttrice approfondisce le storie di persone scomparse, cercando di fare chiarezza su dettagli ancora misteriosi. La trasmissione si dedica a ricostruire i momenti chiave di queste vicende, con testimonianze esclusive e aggiornamenti recenti. La serata si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena.