Nel 1963, Gassman e Tognazzi portarono sul grande schermo una lezione di pugilato, dimostrando come si interpreta la boxe sul set. In quell'episodio di

Riusciva, il mare sullo sfondo nel finale, sotto il cielo grigio, a rivaleggiare in malinconia con la vicenda impressa nella pellicola. Così come i pugni, anzi i cazzotti come li chiamava Artemio Altidori, erano rimasti addosso a lui: sempre qualcuno di troppo, come dimostrava il suo parlare rallentato e quel "Sò contento" troppe volte ripetuto, come un intercalare, forse per prendere un po' di tempo in più per elaborare i pensieri, per capire di cosa volesse realmente parlargli Guarnacci, dal momento che un giorno s'era presentato lì allo stabilimento balneare come se fosse sbucato dal nulla, o dal niente che gli era rimasto per mettere insieme il pranzo con la cena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anno 1963: i pugni erano cazzotti, e Gassman e Tognazzi ci spiegavano la boxe

La boxe come atto di resistenza, Denis Campitelli torna a teatro con "Pugni pesanti"Il teatro torna a ospitare Denis Campitelli, figura di rilievo nel panorama romagnolo, con lo spettacolo

La confessione di Alex Manna, assassino di Zoe Trinchero: “L’ho presa a pugni, facevo boxe”Da Nizza Monferrato arriva la confessione choc di Alex Manna, l’uomo che ha ucciso Zoe Trinchero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.