Anna Ferzetti il tempo che ci vuole

Anna Ferzetti ha deciso di tornare davanti alla macchina da presa dopo aver lavorato in teatro, perché vuole mostrare il suo talento anche sul grande schermo. A Roma, il 18 febbraio 2026, si prepara a presentare “Domani interrogo”, il suo primo ruolo principale in un film, che arriverà nelle sale tra poche settimane. La sua scelta nasce dalla voglia di affrontare nuove sfide e di approfondire un personaggio complesso.

Anna Ferzetti: Un Nuovo Inizio tra Aula e Schermo. Roma, 18 febbraio 2026 – Anna Ferzetti si prepara a un momento cruciale della sua carriera con l’uscita nelle sale di “Domani interrogo”, il primo film in cui ricopre un ruolo da protagonista assoluta. L’attrice romana, già apprezzata per la sua versatilità e consacrata dal successo di “La grazia” di Paolo Sorrentino, si immerge in una storia che racconta la realtà delle scuole superiori italiane e le sfide dei giovani. Dagli Esordi al Riconoscimento: La Traiettoria di un’Attrice. La presenza di Anna Ferzetti nel panorama cinematografico e televisivo italiano è costante da anni, ma il 2026 segna una svolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Chi era Gabriele Ferzetti, il padre di Anna Ferzetti: “Avevamo un rapporto complesso”Gabriele Ferzetti, noto attore italiano scomparso nel 2015, ha lasciato un'importante traccia nel cinema e in televisione.

Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci sono stati tanti segnali»Anna Ferzetti racconta il momento in cui Paolo Sorrentino le ha scritto, un gesto che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella sua vita personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.