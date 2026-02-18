Android 17 ha risolto i problemi di orientamento delle app dopo aver introdotto nuove restrizioni sulla rotazione e sul ridimensionamento, influendo anche sulla gestione delle schermate multiple. I dispositivi Pixel con questa versione beta mostrano ora un’esperienza più stabile, anche quando si utilizzano più schermi contemporaneamente.

questa analisi sintetizza le novità introdotte con la beta di android 17 per i dispositivi pixel, evidenziando le nuove restrizioni sull’ orientamento e sul ridimensionamento, nonché l’impatto sull’esperienza multi?schermo. si delineano inoltre le implicazioni per sviluppatori e utenti e le prospettive future legate agli ambienti desktop e agli update di sistema. android 17: nuove restrizioni sull’orientamento e sul ridimensionamento. nella presentazione ufficiale, android 17 (livello API 37) elimina l’opzione di opt?out per le restrizioni di orientamento e di ridimensionamento sui dispositivi a grande schermo (dimensione sw > 600 dp). 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Android 17 risolve i problemi di orientamento delle app

Android 17 risolve una delle principali frustrazioni, aprendo la strada ai laptop androidAndroid 17, il nuovo aggiornamento di Google, ha risolto un problema diffuso, facilitando l’utilizzo dei laptop con sistema Android.

ARC Raiders, la nuova patch risolve i glitch di Stella Montis e risolve altri problemiEmbark Studios ha pubblicato il 20 gennaio 2026 una nuova patch per ARC Raiders, che interviene sulla risoluzione dei glitch di Stella Montis e su altri problemi tecnici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.