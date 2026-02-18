James Van Der Beek si è risposato nel letto di ospedale due giorni prima di morire, dopo aver combattuto una grave malattia. La coppia ha deciso di rinnovare le promesse nuziali nonostante le condizioni di salute delicate, con Kimberly al suo fianco. La cerimonia è avvenuta in tutta semplicità, tra le pareti dell’ospedale, circondata dall’amore dei loro figli e amici più stretti.

Ci sono storie d'amore che, proprio nel momento più buio, trovano il modo di brillare ancora di più. Quella di James Van Der Beek e della moglie Kimberly è una di queste. Pochi giorni prima che l'attore si spegnesse, l'11 febbraio 2026, all'età di 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon-retto diagnosticato nell'agosto del 2023, la coppia ha rinnovato le proprie promesse nuziali in una cerimonia tanto intima quanto straordinaria. La decisione è maturata in appena quarantotto ore. Non c'è stata una chiesa, né un abito da sposa, né un ricevimento con centinaia di ospiti. Tutto si è svolto nella camera da letto della loro casa in Texas, dove James trascorreva gli ultimi giorni di vita.

© Cultweb.it - “Ancora una volta, sì”: James Van Der Beek si è risposato dal letto di morte due giorni prima di spegnersi

