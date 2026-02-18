Anche a Novara l' immunoterapia innovativa per ritardare l' esordio del diabete di tipo 1
A Novara, un'ospedale ha somministrato il teplizumab a una bambina per rallentare l’insorgenza del diabete di tipo 1. La decisione nasce dal tentativo di fermare la malattia prima che si sviluppi completamente. La somministrazione si è svolta nei giorni scorsi presso la Pediatria dell’ospedale Maggiore, segnando un passo avanti nell’uso di questa terapia innovativa.
La terapia è stata somministrata a una bambina di 11 anni con diagnosi di diabete di tipo 1 in stadio II (fase preclinica), caratterizzata dalla presenza di più autoanticorpi specifici e da iniziali alterazioni della glicemia, in assenza dei sintomi tipici della malattia. È proprio in questa fase che teplizumab può offrire un potenziale beneficio clinico: ritardare il passaggio allo stadio III, quando il diabete diventa clinicamente manifesto e richiede terapia insulinica, e contribuire a preservare una quota di funzione beta-cellulare residua, importante per la stabilità metabolica futura. "L'obiettivo è intercettare la malattia nella fase più precoce possibile - ha spiegato la direttrice della struttura di Pediatria Ivana Rabbone - e offrire alle famiglie percorsi di cura e ricerca che possano modificare la storia naturale del diabete di tipo 1.🔗 Leggi su Novaratoday.it
