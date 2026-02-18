Amt e possibili rincari il Comune | A oggi nessuna variazione tariffaria nel piano di risanamento

Il Comune di Genova ha chiarito che non ci sono aumenti dei prezzi delle tariffe Amt, dopo aver ricevuto notizie sbagliate dai media. La città spiega che, al momento, non si sta considerando alcuna modifica alle tariffe per il servizio di trasporto pubblico. La precisazione arriva mentre si discute di possibili rincari, ma l’amministrazione rassicura che il piano di risanamento non prevede variazioni tariffarie in questa fase.

Crisi Amt, soldi in arrivo e Regione verso l'ingresso tra i soci. Salis: “Punto di svolta” La pubblica amministrazione ha inoltre spiegato quali saranno i prossimi passi, mercoledì 18 febbraio è in programma un incontro con Pwc, che ha redatto la bozza del piano di risanamento. Sono stati invece fissati per il 23 e il 27 febbraio due incontri con i sindacati dei pensionati e con le associazioni dei consumatori, dedicati al confronto sull’andamento delle tariffe del trasporto pubblico. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crisi Amt, soldi in arrivo e Regione verso l'ingresso tra i soci.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Amt: giudice accoglie il piano di risanamento

Crisi Amt, Usb contro il piano di risanamento: “Troppi tagli, non c’è futuro”La Usb Trasporti di Genova critica duramente il nuovo piano di risanamento di Amt, che prevede molti tagli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.