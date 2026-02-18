Ampliamento dell’aeroporto di Peretola scontro tra Università Comune e Regione La rettrice | Valutiamo criticità per il polo scientifico

L’ampliamento dell’aeroporto di Peretola ha causato una lite tra Università, Comune e Regione. La rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, ha deciso di portare il caso davanti al Tar, perché vuole analizzare le possibili criticità per il polo scientifico. La decisione arriva dopo che le istituzioni locali hanno approvato il progetto senza consultare l’ateneo. La rettrice teme che i lavori possano compromettere le attività di ricerca e le infrastrutture universitarie già esistenti. La disputa resta aperta e le opposizioni continuano a protestare contro l’ampliamento.

Il confronto si riaccende: per l’Ateneo la nuova pista interferisce con gli investimenti del polo di Sesto, mentre Comune e Regione difendono l’opera strategica L’ampliamento dell’aeroporto di Peretola continua a essere argomento di scontro politico. Ad esprimersi sulla questione anche la rettrice dell’Università degli studi di Firenze, Alessandra Petrucci la quale ha promosso un ricorso al Tar. Motivo per cui, nei giorni scorsi, si è acceso lo scontro tra Regione Toscana, Comune e Università. Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la rettrice Alessandra Petrucci si sono incontrati alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico che si è tenuta al Teatro del Maggio Fiorentino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze: l’Università inaugura l’anno accademico e “spara” sulla nuova pista di Peretola. La Rettrice: “Per noi è una criticità”L’Università di Firenze ha aperto ufficialmente l’anno accademico, ma subito si concentra su una questione che crea tensione.

Ampliamento dell'aeroporto di Peretola, si studia il rumore sull'area prateseÈ stato istituito un tavolo tecnico per analizzare gli impatti acustici dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola sulla zona pratese.

