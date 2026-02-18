Amoroso | Oggi in A farei 30 gol! Mandai il Milan in Champions per colpa di Henry non andai alla Juve

Amoroso ha rivelato che oggi, in campo, avrebbe segnato 30 gol e ha attribuito questa sua sicurezza alla sua esperienza in A. Ricorda anche il suo ruolo decisivo nel portare il Milan in Champions League, una conquista che attribuisce a sé stesso, e confessa di aver perso l’opportunità di trasferirsi alla Juventus a causa di Henry. L’attaccante ha vissuto il momento più felice della sua carriera all’Udinese e si dice ancora dispiaciuto di non aver avuto l’occasione di giocare la Champions con il Milan nel 2007.

La prima chiamata va a vuoto. "Sono in riunione, ti richiamo". Il gioco si ripete per un altro paio di volte, poi richiama per davvero. "Eccomi, scusa. Sai, avendo cinque aziende diverse da gestire il tempo è veramente poco". Marcio Amoroso si racconta da Campinas, casa sua, a due ore di macchina da San Paolo. "Qui in Brasile stiamo in maglietta e ciabatte tutto l'anno. Io vivo sul mare". E se la ride. Poi la testa va all'Italia e Marcio si perde tra ricordi e retroscena. Tira fuori aneddoti in serie: l'arrivo all'Udinese su suggerimento di Zico, le chiamate di Ancelotti, il rifiuto di Henry, il Milan.