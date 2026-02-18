amministratrici di sostegno raggiravano anziani assistiti per 500 mila euro vicino roma otto arresti

Otto persone sono state arrestate tra Castel Gandolfo e il litorale romano dopo aver raggirato anziani fragili, sottraendo loro circa 500 mila euro. Le amministratrici di sostegno avevano approfittato della fiducia delle persone assistite, fingendo di gestire in modo legale le loro finanze. Una delle vittime, un'anziana di 82 anni, ha scoperto il furto solo quando ha controllato il conto.

Otto arresti, questo il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri del NAS di Roma che ha portato alla luce un articolato sistema di appropriazione indebita e truffa ai danni di persone fragili. Le misure cautelari sono state eseguite nella mattinata di oggi a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Velletri e su richiesta della Procura locale. L'indagine, avviata nella primavera del 2024, ha riguardato la gestione illecita delle risorse finanziarie di anziani e soggetti disabili affidati a due amministratrici di sostegno e ad altri sei complici, tutti legati a un'associazione di volontariato e a un centro pensioni.

