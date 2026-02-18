Amministrative a Casarano centrosinistra in dialogo ma c’è il giallo primarie

A Casarano, le primarie di coalizione sono al centro delle discussioni per individuare il candidato sindaco del centrosinistra. La causa è il tentativo di coinvolgere attivamente i cittadini nella scelta, ma ancora ci sono incertezze e tensioni tra i partiti. Diversi esponenti del centrosinistra si incontrano per definire una strategia condivisa, mentre il dibattito su chi possa rappresentare al meglio la coalizione continua. La situazione resta fluida, con l’obiettivo di arrivare a una decisione entro breve tempo.

CASARANO – Le primarie di coalizione potrebbero essere la strada per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative di Casarano. O almeno così doveva essere sulla carta, dopo il tavolo di confronto dello scorso 11 febbraio tra le forze del cosiddetto campo largo: dopo un serrato confronto a livello comunale e provinciale, era emersa in quell'occasione un'ampia condivisione dello strumento delle primarie come mezzo di scelta del possibile candidato unitario da presentare alle amministrative. Ma, nel dispositivo finale, si lasciava spazio anche a un'intesa diversa da trovare entro 48 ore, che, una volta superata, avrebbe portato alla decisione unanime di percorrere la strada del coinvolgimento dal basso dei sostenitori del centrosinistra, con le primarie.