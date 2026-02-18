Amici 25 verso il serale Elena trionfa con l' inedito Simone scelto dai compagni
Nella puntata del 18 febbraio di Amici 25, Elena conquista la vittoria con il suo inedito "Lolita", mentre Simone viene scelto dai compagni come ballerino per il serale. Oggi, 18 febbraio, nella puntata del daytime di Amici 25, la squadra guidata da Lorella Cuccarini si è confrontata nella gara degli inediti, giudicata da Zef e Don Joe. Zerbi ha scelto i cantanti che si esibiranno domenica pomeriggio mentre i ballerini hanno votato chi merita di andare al serale. La gara degli inediti del 18 febbraio Per gli allievi di Lorella Cuccarini, la prima ad esibirsi è stata Angie con Millemila Missili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemicheIl Serale di Amici 25 si avvicina e tra gli studenti aumentano le tensioni.
Amici 25, il primo allievo scelto per il Serale: lacrime in salaQuesta sera si è deciso chi sarà il primo allievo a entrare nel Serale di Amici 25.
Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola
Amici 25 verso il serale, Elena trionfa con l'inedito, Simone scelto dai compagniNella puntata del 18 febbraio di Amici 25, Elena conquista la vittoria con il suo inedito Lolita, mentre Simone viene scelto dai compagni come ballerino per il serale. movieplayer.it
Amici 25, Caterina crolla: «Mi sento messa da parte» e Simone vola verso il seraleIl daytime di Amici appena andato in onda è uno di quelli che non fanno rumore subito ma lavorano sotto pelle, accumulando tensione, frustrazione ... msn.com
