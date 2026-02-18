Amici 25 verso il serale Elena trionfa con l' inedito Simone scelto dai compagni

Nella puntata del 18 febbraio di Amici 25, Elena conquista la vittoria con il suo inedito "Lolita", mentre Simone viene scelto dai compagni come ballerino per il serale. Oggi, 18 febbraio, nella puntata del daytime di Amici 25, la squadra guidata da Lorella Cuccarini si è confrontata nella gara degli inediti, giudicata da Zef e Don Joe. Zerbi ha scelto i cantanti che si esibiranno domenica pomeriggio mentre i ballerini hanno votato chi merita di andare al serale. La gara degli inediti del 18 febbraio Per gli allievi di Lorella Cuccarini, la prima ad esibirsi è stata Angie con Millemila Missili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

