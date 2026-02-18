Amianto tra cantieri e boschi per guadagnare 250mila euro | sequestrate 5 aree

Gli agenti della Finanza di Gardone Val Trompia e i carabinieri forestali di Concesio hanno scoperto un traffico di amianto che ha portato al sequestro di cinque zone tra la Bassa e l’Alta Val Trompia. Le aree erano state utilizzate per smaltire illegalmente rifiuti tossici, tra cui materiali contaminati dall’amianto, in cambio di un guadagno di circa 250 mila euro. Durante le operazioni, sono stati trovati rifiuti abbandonati in cantieri e boschi, segno di un’attività illecita che ha coinvolto diverse persone.

Frantumazione illegale di rifiuti contenti amianto, gravi rischi per la salute pubblica: imprenditore denunciato nell'inchiesta sullo smaltimento illecito tra la Bassa e l'Alta Val Trompia L'attività rientra in un'indagine più ampia, che avrebbe fatto emergere un sistema di gestione illecita dei rifiuti provenienti dalla demolizione di un complesso industriale dismesso nella Bassa. Secondo gli inquirenti, il materiale sarebbe stato trattato e smaltito irregolarmente da un'impresa valtrumplina, il cui titolare sarebbe ora indagato. Le investigazioni avrebbero documentato il trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi: migliaia di metri cubi di materiali contenenti amianto sarebbero stati frantumati direttamente sul posto e poi trasportati senza le necessarie autorizzazioni ambientali e senza la documentazione per la tracciabilità.