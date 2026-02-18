Nel 2026, gli ambulanti organizzeranno numerosi mercati in tutta la città, inclusi eventi speciali come le bancarelle per la Festa della Liberazione. I mercati si svolgeranno in punti strategici del centro storico, come piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, ma anche nelle aree di Borello, via del Mare e piazza Partigiani, coinvolgendo diverse zone dell’area centrale in base alle iniziative pianificate.

Il 2026 sarà ricco di fiere e di mercati che, in città, interesseranno il centro storico, da piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, l’area mercatale di Borello, l’area dei produttori agricoli di via del Mare e piazza Partigiani, alle Vigne, oltre ad altre zone dell’area centrale in relazione alle singole iniziative previste. Tutti gli appuntamenti sono contenuti all’interno del Calendario delle Fiere e dei Mercati approvato dalla Giunta comunale e condiviso con le associazioni di categoria Anva e Fiva oltre che con Cia e Coldiretti. Con l’approvazione del Calendario 2026 – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e i quartieri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanti, un anno pieno di mercati. Bancarelle anche per la Liberazione

