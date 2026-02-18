Ambulanti un anno pieno di mercati Bancarelle anche per la Liberazione
Nel 2026, gli ambulanti organizzeranno numerosi mercati in tutta la città, inclusi eventi speciali come le bancarelle per la Festa della Liberazione. I mercati si svolgeranno in punti strategici del centro storico, come piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, ma anche nelle aree di Borello, via del Mare e piazza Partigiani, coinvolgendo diverse zone dell’area centrale in base alle iniziative pianificate.
Il 2026 sarà ricco di fiere e di mercati che, in città, interesseranno il centro storico, da piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, l’area mercatale di Borello, l’area dei produttori agricoli di via del Mare e piazza Partigiani, alle Vigne, oltre ad altre zone dell’area centrale in relazione alle singole iniziative previste. Tutti gli appuntamenti sono contenuti all’interno del Calendario delle Fiere e dei Mercati approvato dalla Giunta comunale e condiviso con le associazioni di categoria Anva e Fiva oltre che con Cia e Coldiretti. Con l’approvazione del Calendario 2026 – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e i quartieri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
