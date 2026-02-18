Ambiente Pecoraro alla conferenza dei servizi sulla Fonderia Pisano

Tempo di lettura: < 1 minuto "Questa mattina ho partecipato alla Conferenza dei Servizi convocata presso la sede della Regione Campania a Salerno, nell'ambito del procedimento relativo alle Fonderie Pisano. Nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle procedure previste, è stato annunciato un preavviso di diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito della mancata dimostrazione dell'adeguamento completo alle BAT e ai criteri stabiliti dall'Unione Europea nel 2024, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei limiti sulle emissioni di diossine". E' quanto ha detto Claudia Pecoraro, assessora all'Ambiente della Regione Campania.