Amami, la pizzeria di Milano, si distingue per aver scelto di preparare la pizza senza lievito, un’idea che ha portato una ventata di novità nel quartiere di via Amerigo Vespucci 1. Dopo undici anni, il locale continua a sorprendere i clienti con ricette innovative e un approccio diverso alla tradizione. La scelta di eliminare il lievito nasce dalla volontà di offrire un prodotto più leggero e digeribile, attirando così un pubblico sempre più curioso e fedele.

Undici anni in una città che cambia pelle ogni stagione non sono pochi. In via Amerigo Vespucci 1, a Milano, Amami ha costruito la propria identità su un dettaglio che dettaglio non è: la pizza senza lievito. Un impasto sottile, friabile, dichiaratamente digeribile, che intercetta il gusto meneghino per la base bassa e croccante. L’idea è dei coniugi Cristiana Serafini e Mauro Rossetto, coppia nella vita e nel lavoro. Nel 2024 hanno raddoppiato con Amami Ancora, in via Lazzaro Papi 14, zona Porta Romana, interni firmati dal designer milanese Andrea Langhi, atmosfera curata ma senza rigidità. Entrambi i locali lavorano in modalità all day dining: cucina sempre aperta, dalle pause pranzo agli aperitivi, fino alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amami, la casa della pizza senza lievito

