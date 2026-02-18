Ama Bagno a Ripoli | video contest con Wikipedro

Il video contest “Ama Bagno a Ripoli” nasce dopo che Wikipedro ha visitato il paese e ha condiviso il suo entusiasmo sui social. La Pro Loco e il Comune invitano i residenti a mostrare con i loro video le ragioni del loro affetto per questa zona. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e scoprire angoli nascosti e tradizioni locali. Chi vuole partecipare deve inviare il proprio contributo entro il 15 marzo. La sfida invita tutti a mettere in gioco il proprio sguardo sul territorio.

Bagno a Ripoli (FI), 18 febbraio 2026 – Un invito a raccontare perché si ama il proprio territorio. È lo spirito di " Ama Bagno a Ripoli ", il nuovo video-contest promosso dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli insieme al Comune, lanciato sui social da un testimonial d'eccezione: Wikipedro. Obiettivo: valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale del territorio, rafforzandone identità e attrattività. A dare il via ufficiale all'iniziativa è stato il video di lancio pubblicato da Wikipedro sui social. Il legame tra Pietro Resta (questo il vero nome del Cicerone virtuale fiorentino) e Bagno a Ripoli è ormai consolidato: nel 2025 il suo video in assoluto più visto è stato proprio girato per le vie ripolesi: è quello dedicato all'antico Spedale del Bigallo, pubblico sui suoi social alla fine di gennaio dello scorso anno.