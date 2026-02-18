Altro che Virginia Raffaele | la nuova compagna di Checco Zalone sarebbe Valentina Liguori ex di Zambrotta
Secondo le ultime indiscrezioni, Checco Zalone avrebbe una relazione con Valentina Liguori, ex di Gianluca Zambrotta, e non con Virginia Raffaele. La donna, nota per essere stata sposata con il calciatore, avrebbe conquistato il cuore del comico in modo discreto. La loro frequentazione sarebbe iniziata alcuni mesi fa, lontano dai riflettori. La notizia si diffonde tra amici e conoscenti, che parlano di un legame più profondo di quanto si pensasse. La coppia avrebbe trascorso insieme alcune serate in città.
A far battere il cuore di Checco Zalone non sarebbe l’attrice comica Virginia Raffaele ma una donna lontanissima dal mondo dello spettacolo: si tratterebbe di Valentina Liguori, ex moglie del calciatore Gianluca Zambrotta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Checco Zalone, chi è la nuova compagna Valentina Liguori: l'ex di Zambrotta e l'attore avvistati a RomaChecco Zalone è stato avvistato a Roma con Valentina Liguori, la sua nuova compagna, pochi giorni dopo aver terminato la relazione con Gaia Eboli.
Chi è Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone: l'incontro segreto a Roma, il passato di lei col calciatore ZambrottaValentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone, è stata scoperta durante un incontro segreto a Roma, che ha attirato l’attenzione dei paparazzi.
MARTINA COLOMBARI È CHECCO ZALONE... battute dal backstage del nuovo film
Argomenti discussi: Checco Zalone, ecco chi è la nuova compagna Valentina Liguori, l'ex di Zambrotta. I due avvistati a Roma; Sanremo Reloaded, sulle tracce di La borsa di una donne di Noemi; Solo commedie? Assolutamente no: il cinema italiano sa ancora sperimentare; Sanremo 2026, i co-conduttori di Carlo Conti: quando li vedremo e cosa faranno serata per serata.
