Altro che ereditiera Che piaccia o meno a 45 anni Paris Hilton è icona di stile

Il 17 febbraio 2026, Paris Hilton compie 45 anni e questa data riaccende i riflettori sulla sua carriera e sul suo stile. L’ereditiera, nota per il suo ruolo di icona di moda, si distingue ancora per le sue scelte di look audaci e riconoscibili, che hanno segnato un’intera generazione. A questa età, la Hilton continua a essere protagonista nel mondo dello spettacolo e della moda, attirando l’attenzione con un guardaroba sempre più curato e originale.

Il 17 febbraio 2026 Paris Hilton compie 45 anni. Un traguardo che riporta sotto i riflettori la sua carriera, e soprattutto il suo guardaroba, tra i più riconoscibili degli ultimi venticinque anni. Prima ereditiera ribelle, poi protagonista dell'estetica anni 2000, oggi imprenditrice e dj internazionale, ha costruito un'immagine precisa attraverso abiti, colori e silhouette diventati simbolo di un'epoca. Mini dress scintillanti, tute in velluto, loghi in evidenza e il rosa come colore-feticcio hanno segnato l'immaginario pop dei primi anni 2000. Ciò che allora veniva giudicato eccessivo è diventato materia di nostalgia e continua a ispirare passerelle e social.