Almanacco | Mercoledì 18 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 18 febbraio, giorno segnato dall'Almanacco, si ricorda un evento storico importante che si è verificato in questa data, causando l'interesse di molte persone. In questa giornata, vengono celebrati anche i compleanni di personaggi noti e il santo del giorno, mentre un proverbio popolare accompagna le riflessioni quotidiane. La data cade nel mezzo di febbraio, con 316 giorni ancora da trascorrere prima dell'arrivo del nuovo anno.

Mercoledì 18 febbraio è il 49° giorno del calendario gregoriano. Mancano 316 giorni alla fine dell'anno. 1925 - Giovanni Treccani fonda l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, l'istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l'Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana. 1952 – La Grecia e la Turchia entrano a far parte della NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico) dando vita al primo allargamento dalla data della fondazione. 1953 - Lucille Ball e Desi Arnaz firmano un contratto da 8 milioni di dollari per continuare la serie televisiva I Love Lucy fino al 1955.

