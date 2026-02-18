Venerdì 18 Febbraio è il 49° giorno del calendario gregoriano. Mancano 316 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa GeltrudeProverbio di FebbraioFebbraio viene colle tempeste e se ne va con il soleAccadde oggi1885 – Viene pubblicato negli USA il romanzo Le avventure di Huckleberry Finn.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Almanacco 8 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giornoQuesta mattina, l’almanacco ricorda curiosità, compleanni e avvenimenti di oggi.

Almanacco 3 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giornoOggi ripercorriamo gli eventi più significativi accaduti il 3 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Almanacco 18 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Mercoledì 18 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Mercoledì 18 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Domenica 15 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Mercoledì 18 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di leggere la realtà oltre le apparenze. È una persona che unisce ... trevisotoday.it

San Simeone: il Santo celebrato il 18 febbraioSan Simeone è diventato santo principalmente grazie alla sua vita dedicata alla preghiera e alla contemplazione. È spesso ricordato come un esempio di umiltà e di abbandono totale alla volontà divina. quotidiano.net

Buon Martedì 17 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno facebook