All’ospedale di Merate la visita a sorpresa del sindaco sponsor | Il Mandic è da valorizzare

Il sindaco di Merate ha fatto una visita improvvisa al Pronto soccorso dell’ospedale Mandic, deciso a verificare di persona le condizioni del reparto. La visita è stata motivata dalla volontà di capire meglio le esigenze del personale e dei pazienti, soprattutto dopo le recenti segnalazioni di criticità. Durante il sopralluogo, il primo cittadino ha incontrato alcuni medici e infermieri, ascoltando le loro preoccupazioni e promuovendo l’importanza di investire nel reparto.

Merate (Lecco), 18 febbraio 2026 – Visita a sorpresa del sindaco di Merate al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Non da paziente, ma da massima autorità sanitaria locale. Il sindaco di Merate Mattia Salvioni ieri mattina si è presentato a sorpresa da Giovanni Buonocore, primario del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic, uno dei decani dei camici bianchi del nosocomio brianzolo dove presta servizio dal 1998. Il pronto soccorso . Il primo cittadino ha voluto esprimere apprezzamento e gratitudine per il gran lavoro svolto da medici, infermieri e operatori sanitari del Pronto soccorso: un reparto spesso difficile, dove in breve tempo occorre inquadrare i pazienti da pochi sintomi e senza conoscerne la storia, e dove tutti vorrebbero essere visitati e curati in fretta, anzi subito.