Allodole immortali e contrassegni magici | così in Lombardia il bracconaggio diventa un diritto

La Regione Lombardia ha approvato il decreto n. 1818 del 12 febbraio 2026, che permette ai cacciatori di continuare a catturare allodole e altre specie protette. La decisione deriva dalla volontà di regolarizzare le pratiche di caccia, anche se molte di queste violano le norme sulla tutela degli uccelli. Un esempio concreto è la possibilità di ottenere contrassegni magici per la cattura, che in molti casi vengono usati illegalmente. Questa scelta apre la porta al mercato nero, dove gli uccelli vengono scambiati come merce di contrabbando.

Con l’attuazione del decreto n. 1818 del 12.02.2026, Regione Lombardia ha messo il sigillo finale alla sanatoria che trasforma l’avifauna selvatica — patrimonio indisponibile dello Stato — in un buffet per il mercato nero. L’intero impianto della delibera, basato sulla banca dati dei richiami vivi gestita dalla Regione, è un capolavoro di falsità ideologica: un vero e proprio manuale di istruzioni per legalizzare il bracconaggio. Se pensavate che il segreto della longevità si trovasse in qualche sperduta isola giapponese, vi sbagliavate: si trova nei richiami vivi detenuti dai cacciatori lombardi e usati nei loro capanni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allodole immortali e contrassegni magici: così in Lombardia il bracconaggio diventa un diritto In Italia la disuguaglianza ha una nuova forma: il tempo d’attesa per curarsi. Così un diritto diventa privilegioIn Italia, la disuguaglianza si manifesta anche attraverso il tempo di attesa per le cure mediche. Diritto allo studio, Barcaioli: "Sempre meno fondi alle borse di studio, così l'Università diventa un privilegio"L'aumento delle difficoltà nel garantire borse di studio adeguate mette a rischio il principio di accesso equo all'università. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blog | Allodole immortali e contrassegni magici: così in Lombardia il bracconaggio diventa un diritto. Allodole immortali e contrassegni magici: così in Lombardia il bracconaggio diventa un dirittoIl decreto regionale permette di legalizzare uccelli catturati illegalmente con un sistema di contrassegni facilmente manipolabili ... ilfattoquotidiano.it