Allerta meteo su tutta la regione | previsti venti forti

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in tutta la regione dopo aver ricevuto i dati dal Centro Funzionale. Si prevedono venti intensi provenienti da sud-ovest che potrebbero raggiungere raffiche pericolose. Le raffiche di vento rischiano di far cadere alberi e creare problemi alla viabilità. Anche il mare si presenta agitato, con possibilità di mareggiate lungo le spiagge più esposte. Le autorità invitano cittadini e turisti a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. Si ricorda ai comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sardegna sotto la burrasca: allerta meteo estesa fino a venerdì, venti forti e mare agitato previsti su tutta l’isola.La Sardegna si trova in allerta meteo a causa di una perturbazione che ha portato venti forti e mare molto agitato.

Temporali e venti forti, allerta meteo gialla su tutta la CampaniaLa Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e venti forti sulla regione Campania, valida dalle 23.

allerta meteo in Sicilia 19-20-21 gennaio 2026 fate attenzione da zenzero&limone Villarosa Sicilia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.