Allerta meteo su tutta la regione | previsti venti forti
La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in tutta la regione dopo aver ricevuto i dati dal Centro Funzionale. Si prevedono venti intensi provenienti da sud-ovest che potrebbero raggiungere raffiche pericolose. Le raffiche di vento rischiano di far cadere alberi e creare problemi alla viabilità. Anche il mare si presenta agitato, con possibilità di mareggiate lungo le spiagge più esposte. Le autorità invitano cittadini e turisti a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.
L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. Si ricorda ai comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sardegna sotto la burrasca: allerta meteo estesa fino a venerdì, venti forti e mare agitato previsti su tutta l’isola.La Sardegna si trova in allerta meteo a causa di una perturbazione che ha portato venti forti e mare molto agitato.
Temporali e venti forti, allerta meteo gialla su tutta la CampaniaLa Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e venti forti sulla regione Campania, valida dalle 23.
allerta meteo in Sicilia 19-20-21 gennaio 2026 fate attenzione da zenzero&limone Villarosa Sicilia
Argomenti discussi: Giornata in allerta arancione (criticità moderata) per rischio vento su tutto il territorio regionale; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Il maltempo prosegue: nuova allerta meteo su tutta la Campania; Sito Istituzionale | Allerta arancione 14 febbraio: l'ordinanza del Sindaco.
Forte maltempo in arrivo, allerta gialla su tutto il FVGDalle 22 di stasera alle 12 del 20 febbraio, su pianura e costa previste piogge intense, mareggiate, acqua alta e vento forte anche in montagna con nevicate e rischio valanghe ... rainews.it
Meteo, nevicate sul Alpi e Appennini. Piogge forti, ancora allerta arancione in CalabriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, nevicate sul Alpi e Appennini. Piogge forti, ancora allerta arancione in Calabria ... tg24.sky.it
#ALLERTA #METEO #LAZIO dal mattino di domani #19febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. #mareggiate lungo le coste esposte shorturl.at/ x.com
Scatta una nuova allerta meteo in Campania per raffiche di vento e mare agitato. L’avviso della protezione civile è valido su tutto il territorio regionale dalle 8 di domani mattina (giovedì 19 febbraio) fino alle 8 di dopodomani (venerdì 20 febbraio). facebook