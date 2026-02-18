Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

La Protezione Civile regionale ha diramato un allerta meteo per Napoli, causata da forti piogge e vento intenso. La città si prepara a chiudere scuole, uffici pubblici e alcune strade principali per motivi di sicurezza. Le autorità hanno deciso di intervenire in anticipo, prevedendo possibili allagamenti e disagi nelle zone più a rischio. Le squadre di emergenza sono già in azione per monitorare la situazione e intervenire se necessario. La popolazione viene invitata a rispettare le restrizioni e a mantenere alta attenzione.

Le decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle 8.00 di giovedì 19 febbraio alle 8.00 di venerdì 20, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, i cimiteri, il pontile nord di Bagnoli e gli impianti sportivi all'aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno, il Centro polifunzionale di Soccavo (palestre A, B e C), il Palavesuvio e il Centro polisportivo Nestore.🔗 Leggi su Napolitoday.it Allerta meteo: la diretta, divieti e chiusure, oltre 100 interventinella notte #fyp #shorts #viral Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allerta meteo, domani chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi; Venti forti su Napoli e temporali, nuova allerta meteo della Protezione civile; Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forte sabato 14 febbraio; Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporali. Campania, allerta meteo per venti forti e mare agitato dalle 8 di giovedì 19 febbraioLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti ... msn.com Temporali e vento, giovedì di allerta meteo gialla su gran parte della CampaniaPossibili allagamenti, esondazioni e frane. L'alert della Protezione civile sarà valido dalle 8 alle 20 del 12 febbraio ... rainews.it #ALLERTA #METEO #LAZIO dal mattino di domani #19febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. #mareggiate lungo le coste esposte shorturl.at/ x.com Scatta una nuova allerta meteo in Campania per raffiche di vento e mare agitato. L’avviso della protezione civile è valido su tutto il territorio regionale dalle 8 di domani mattina (giovedì 19 febbraio) fino alle 8 di dopodomani (venerdì 20 febbraio). facebook