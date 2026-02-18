Allerta meteo in Campania | venti forti e mare agitato per tutta la giornata di giovedì 19 febbraio

Il maltempo ha colpito la Campania giovedì 19 febbraio a causa di venti intensi provenienti dal nord. Le raffiche hanno raggiunto velocità fino a 80 kmh, scuotendo alberi e causando disagi alla circolazione stradale. Le onde alte più di due metri si sono infrante sulla costa, impedendo alle imbarcazioni di uscire dal porto. Le scuole sono rimaste chiuse e molte strade sono state chiuse al traffico per sicurezza. La situazione rimane critica fino a sera, secondo le previsioni meteo.

Venti forti e mare agitato dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, per 24 ore su tutta la Campania. A rischio i collegamenti con le isole. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato. L'avviso è valido su tutto il territorio regionale dalle 8 di domani mattina (giovedì 19 febbraio) fino alle 8 di dopodomani (venerdì 20 febbraio).