Allergologo palpeggiava seno durante le visite | accusato di molestie su 17 pazienti assolto a Palermo
L’allergologo Lorenzo Barresi è stato assolto a Palermo dopo essere stato accusato di molestie su 17 pazienti. La causa delle accuse riguarda comportamenti inappropriati durante le visite mediche, tra cui il palpeggiamento del seno. Durante il processo, il medico ha contestato le accuse, sostenendo di aver agito senza intenzioni malevoli. La sentenza ha riconosciuto l’assenza di prove sufficienti per condannarlo. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i cittadini e nel mondo sanitario. Il caso ora si chiude con questa decisione del Tribunale.
La seconda sezione del Tribunale di Palermo ha assolto l’allergologo Lorenzo Barresi dalle accuse di violenza sessuale su 17 pazienti. Il medico ha sempre sostenuto di aver eseguito visite regolari e preventive, e il tribunale ha ritenuto la sua versione credibile, pronunciando l’assoluzione.🔗 Leggi su Fanpage.it
